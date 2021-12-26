Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı daireyi ateşe verdi

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) bıçaklayarak öldüren Muhammed R. (33) daha sonra kaldığı daireyi yaktı. Muhammed R. gözaltına alındı.

Olay saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin mahallesinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Muhammed R., eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile tartışmaya başladı.Muhammed R. eşini bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Muhammed R. gözaltına alındı. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor. (DHA)