Bursa'da, cezaevinden izinli çıkan ve iki kez yakalanan zanlıdan gazetecilere tehdit: Sen çek ben göreceğim seni

Bursa'da, cezaevinden izinli çıkan ve 2 günde ikinci kez polise yakalanan zanlı kendisini görüntüleyen gazetecileri, “Benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek ben göreceğim seni” diyerek tehdit etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B.(28) yönetimindeki 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti.

Bölgeye takviye ekip isteyen polisler şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak’a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y.(23), Selcan A.(18) sokağı kapatan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevinden izinli çıkmış

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi.

Gazetecileri tehdit etti

Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen gazetecileri “Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek” diye tehdit etti. Gazetecilere saldırmaya çalışan Engin K.'yı polis ekipleri engelledi.

27 bin lira ceza kesildi

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.