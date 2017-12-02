Bursa Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 10\'uncu hafta karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, haftaya lider giren Eczacıbaşı VitrA\'ya 3-2 mağlup oldu.

İlk sete iyi servislerle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor 6-1’lik üstünlük sağladı. Hücumlarda, Fatma, Belien ve Dimitrova ile sayılar bulan yeşil beyazlılar ilk teknik molayı 12-6 önde geçti. Zaman zaman Eczacıbaşı VitrA Larson, Adams hücumları, Meliha’nın blok sayılarıyla farkı 4 sayıya (17-13) indirdi. Servis karşılamada sorun yaşayan Eczabaşı VitrA farkın açılmasını (22-15) önleyemedi. Lider Adams, Boskoviç’in hücum, Adams’ın blok sayılarıyla farkı 2 sayıya (23-21) indirmeyi başardı. Buna karşın Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-23 kazandı.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor 7-5 öne geçmeyi başardı. Adams ve Larson bloklarda etkili olunca Fatma’nın hücumları etkisiz kaldı ve Eczacıbaşı VitrA önce eşitliği yakaladı ardından 7-8 öne geçti. Boskoviç, Adams ile sayı üretmeyi sürdüren Eczacıbaşı VitrA son bölüme 20-13 önde girmeyi başardı ve seti 25-18 kazandı.

Üçüncü sete iyi başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-1 öne geçti. İki takımında yaptığı servis hataları dikkat çekti. (5-5) Karşılıklı sayı kayıpları sonrasında Belein ve Dimitrova ile sayılar bulan Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk kez 4 sayılık (19-15) avantaj buldu. Son bölüme 20-16 önde girmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor, Fatma, Dimitrova ve Ergül ile bulduğu sayılarla seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçmeyi başardı.

Dördüncü sete Eczacıbaşı VitrA iyi başladı. Larson, Boskoviç ve Büşra ile bulduğu sayılarla 2-6 öne geçti. Lider, Boskoviç’in etkili servisleriyle arayı açmaya (4-9) başladı ve teknik molayı 6 sayılık (6-12) üstünlükle geçti. Eczacıbaşı VitrA son bölüme 20-15 önde girdi. Güldeniz’in sayısıyla İstanbul temsilcisi seti 21-25 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı.

Nefes kesen maçın tie-break setinde ev sahibi Bursa ekibi rakibine 15-12 boyun eğince maçı Eczacıbaşı VitrA 3-2 kazandı.

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