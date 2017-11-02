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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Alinur Aktaş

Hüseyin TÜCCAR/Fatih Enver TIKIR/BURSA(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine görevinden istifa eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yerine İnegöl B

02 Kasım 2017 18:58

Hüseyin TÜCCAR/Fatih Enver TIKIR/BURSA(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın isteği üzerine görevinden istifa eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'nin yerine İnegöl Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş\'ı seçti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın istifasını istediği Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçtiğimiz hafta pazartesi günü görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Altepe\'nin istifasının ardından bugün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri yeni Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı seçti. CHP\'li meclis üyeleri yaşanan tartışmanın ardından aday göstermediklerini belirtip meclis salonunu terketti. Yapılan konuşmaların ardından üyeler başkanlık için oylarını kullandı. MHP\'nin de desteğini alan AK Parti\'nin adayı Alinur Aktaş, aldığı 75 oy ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi\'nde AK Parti\'nin 70, CHP\'nin 13, MHP\'nin 13, DP\'nin 1 üyesiyle 3 de bağımsız üye bulunuyor.

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