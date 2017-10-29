Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: 2 yıl önce başlanan proje hâlâ bitmedi; yapamıyorsanız, verin biz yapalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın isteği ile istifa eden eski Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Mudanya'da başlattığı sahip projesi'nin bitmemesi tepkilere yol açtı. Büyükşiehir Belediyesi'nin 2015'te temelini attığı proje 2 ıldır devam ediyor. Esnafın ve vatandaşalrın mağdur edildiğini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yapamıyorsanız verin, biz yapalım" dedi.

Birgün'den Yaşar Gökdemir'in haberi şöyle:

Mudanya’da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan “Sahil Düzenleme Projesi” nedeniyle Mudanyalılar bir yazı daha sahilsiz geçirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli 2015 yılında atılan ancak yapımı hâlâ bitirilemeyen “Mudanya Sahil Projesi” inşaatı bu yıl da bitmedi. Büyükşehir Belediyesi’nin “Sahil Projesi” tabelada kaldı. Sahile yerleştirilen “Bursa’nın Sahilleri Büyükşehir’le güzelleşiyor” yazılı tabelanın altında ise bozuk yollar, konteynerlar, demir yığınları ve şantiye sahası bulunuyor.

Sahil şeridindeki çalışmalar nedeniyle mağdur olan esnaf, sahil kenti Mudanya’ya bu değerin geri verilmesini istiyor.

"Verin biz yapalım"

Esnaf ve yurttaşların daha fazla mağdur olmasına izin vermeyeceklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, ilçe genelinde yaptırılan anket çalışmasının sonucuna göre, Mudanyalıların çözüm beklediği en önemli sorunun sahil projesi olduğunu dile getirdi.



Mudanya’nın projenin bitirilmesi için Büyükşehir’den ümidi kestiklerini kaydeden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

“Defalarca söyledik. ‘Bitmesi için maddi manevi her türlü desteği veririz’ dedik. Olmadı, ‘Yapamıyorsanız verin, biz yapalım’ da dedik. Bana yazıyla yetki verin, meclis kararıyla yetki verin, ilçe sınırları içerisinde Büyükşehir’in yapması gereken her şeyi yapmaya hazırım.”



Önce teneke şimdi de konteyner manzaralı

Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Recep Altepe’nin istifasının ardından yaşanan siyasi belirsizlik nedeniyle Mudanya’nın daha fazla zarar görmemesini istediklerini aktaran Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların denizi görme özgürlüğü önceden teneke manzarasıyla engellendi şimdi de konteyner manzaralı oldu. Umuyoruz ki yeni yönetim, kaplumbağa hızıyla bitirilmeye çalışılan düzenlemenin Bursa için ne kadar önemli olduğunun farkına varır. Umarız ki önümüzdeki yaz, Mudanyalı hemşerilerimiz ve Mudanya sahillerimiz bu çirkin görüntüyü yaşamasın.”