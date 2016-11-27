Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan ‘sahte hesap’ açıklaması!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Twitter'da sahte hesap kullandığı iddiasına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Altepe, yaşanan olaya ilişkin “Sosyal Medya yönetiminde danışmanlık aldığımız kuruluştan bir kişinin resmi hesabımdan yayınlamış olduğu mesaj bilgim dışında yapılmıştır” dedi.

Sosyal Medya yönetiminde danışmanlık aldıgımız kuruluştan bir kişinin resmi hesabımdan yayınlamış olduğu mesaj bilgim dışında yapılmıstır. — Recep ALTEPE (@recep_altepe) 27 Kasım 2016