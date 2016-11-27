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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan ‘sahte hesap’ açıklaması!

Altepe'nin sahte hesaptan kendisini övdüğü iddia edilmişti

27 Kasım 2016 21:22

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Twitter'da  sahte hesap kullandığı iddiasına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Altepe, yaşanan olaya ilişkin “Sosyal Medya yönetiminde danışmanlık aldığımız kuruluştan bir kişinin resmi hesabımdan yayınlamış olduğu mesaj bilgim dışında yapılmıştır” dedi.

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