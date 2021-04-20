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Koronavirüs

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Koronavirüs'e yakalandı

20 Nisan 2021 15:29

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, evde karantinada olduğunu duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Koronavirüs'e yakalandı. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, bugün yaptırdığım COVİD-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim. Temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. Sağlıklı günler dilerim" dedi.  (DHA)

BursaAlinur AktaşKoronavirüstestpozititCovid-19Karantina
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