Bursa BŞB'li Nilay Karaağaç: Hedefimiz Bursa'ya bir kupa daha getirmek

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSA Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı\'nın tecrübeli pasörü Nilay Karaağaç, \"Hedefimiz Bursa\'ya bir kupa daha getirmek. Herkes kapasitesinin de üstünde performans sergilerse ligde ilk 3\'e bile girebilir, final oynayabiliriz\" dedi.

Bu sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor ailesine, Eczacıbaşı\'ndan katılan pasör Nilay Karaağaç, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Takımda tam bir kolej havasının yaşandığını dile getiren Nilay Karaağaç, \"Diğer takımlara göre bir tane star oyuncumuz yok ama 14 kişinin de emeğinin geçebileceği tam takım oyunu oynuyoruz. Zaten voleybol bir takım sporu. Takım oyununu tamamen gösterebileceğiniz çok tatlı bir ekibimiz var. Antrenmanlarımız da çok keyifli ve güzel geçiyor. Herkes, her antrenmanda yüzde 100\'ünü veriyor. Her şey çok keyifli başladı Bursa\'da. Takım olarak da iyi bir yolda ilerlediğimizi söyleyebilirim\" diye konuştu. Geldikleri ilk günden itibaren takıma desteklerini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Belediyespor başkan ve yönetimine teşekkür ederek, \"Herkes bizim hayatımızı daha kolaylaştırmak için çok yardımda bulundular\" dedi.

\"BİR KUPA DAHA GETİRMEK İSTİYORUZ\"

Geçtiğimiz sezon CEV Challenge Cup şampiyonu yeşil-beyazlı ekip ile birlikte kupa sevinci yaşamak istediğine işaret eden Nilay, takım olarak hedeflerine içinse şunları söyledi: \"Öncelikle Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin geçtiğimiz sezonlardaki yakaladığı istikrarı devam ettirmek istiyoruz. Avrupa kupası oynuyoruz. Mutlaka Bursa\'ya bir kupa daha getirmek hedefimiz. İstiyoruz değil sadece, bunu da başaracağımızı söyleyebilirim. En başından itibaren hedeflerin ne kadar yüksek tutarsan o oranda başarılı oluyorsunuz zaten. Ligde de çok güçlü rakiplerimiz var evet ama, bence biz takım oyunumuzu gerçekten ilerletebilirsek, herkes kapasitesinin de üstünde performans sergilerse ilk 3\'e bile girebileceğimizi, final oynayabileceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimizi her zaman yüksek tutmamız gerekiyor. Bir istikrara kavuştuğumuz zaman da eminim bizim takım da çok büyük işler yapmaya başlayacak.\"

\"BURSA\'NIN ÖZEL BİR SEYİRCİSİ VAR\"

Bursa\'daki voleybol atmosferine de ayrı bir parantez açan Nilay, \"Sahadayken birilerinin seni desteklemesi sana öyle büyük bir güç veriyor ki, resmen takım bir kişi daha fazla güçleniyor. Bursa taraftarı bize bugüne kadar her maç gösterdi yanımızda olduklarını. Bundan sonra da her maç gene onları salonlara bekliyoruz.Bu sene onların yüzlerini çok güldüreceğiz\" şeklinde konuştu. Nilay ayrıca, kişisel hedefleri içinse \"Bu sezon, Bursa\'ya gelirken ki en büyük hedefim bu zamana kadar biriktirdiğim tecrübeleri takım arkadaşlarıma en güzel şekilde yansıtabilmek ve tabii ki bir tane daha Avrupa kupası kaldırabilmek\" ifadelerini kullandı.

\"TÜRK VOLEYBOLU İVME KAZANDI\"

Türk voleybolunun da son 10 yılda çok büyük bir ivme kazandığını dile getiren tecrübeli oyuncu, \"Artık aileler çocuklarını çok fazla voleybola yönlendiriyor. Sadece kız çocukları değil, erkek çocuklarının da voleybol oynamaya başladığını görüyorsunuz. Gerek sosyal medyada gerekse televizyonda daha fazla yer bulabildiğimiz için birazcık daha popüler olmaya başladı\" diye konuştu.

