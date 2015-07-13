Bursa Belediyesi'nden genelev açıklaması: Müsaade edilmesi söz konusunu değildir

2000 yılında vakıf arazisi üzerinde olduğu gerekçesi ile yıkılan Bursa Genelevi'nin yerine lüks bir genelevi yapımı için harekete geçildiği iddiasının ardından, sosyal medyada tartışmalara neden olan "Bursa'da 5 yıldızlı genelev yaptırılacağı ve açılış günü ücretsiz olacağı" haberleri üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Söz konusu yatırıma ilişkin Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir başvuru yapılmadığı gibi, böyle bir başvuru gelmesi halinde izin verilmesi mümkün değildir" denildi.

'Böyle bir yatırıma müsaade edilmesi söz konusu değildir'

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı internet sitelerinde yayınlanan "Bursa’ya genelev yapılacağı" yönündeki iddialar Büyükşehir Belediyesi’nin bilgisi dışında gelişirken, böyle bir yatırıma Büyükşehir Belediyesi’nce müsaade edilmesi söz konusunu değildir. Söz konusu yatırıma ilişkin Büyükşehir Belediyesi’ne herhangi bir başvuru yapılmadığı gibi, böyle bir başvuru gelmesi halinde izin verilmesi mümkün değildir."