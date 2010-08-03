Bursa Belediye Başkanı'na yumruk

T24- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bugün Ramazan ayı nedeniyle yapılacak etkinlikler için düzenlenen basın toplantısından sonra, tekvando antrenörü olduğunu söyleyen Mehmet Gülyaprak’ın yumruklu saldırısına uğradı. Gülyaprak korumalar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.





Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan ayı nedeniyle, Merinos Parkı’nda düzenlenecek olan ‘Temaşa-i Ramazan’ etkinlikleri için bugün saat 15.00’te basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası yerel bir televizyonun programına katılmak için Merinos Parkı’ndan ayrılmak isteyen Recep Altepe’nin yanına Mehmet Gülbayrak adındaki tekvando antrenörü yaklaştı. Gülbayrak, konuşmak istediği Altepe’ye yumrukla saldırdı. Korumaların müdahalesi ile saldırgan etkisiz hale getirilirken, yüzüne yumruk isabet eden Belediye Başkanı Altepe ise buradan uzaklaştırıldı.





İsteseydim daha kötü de olabilirdi



Mehmet Gülyaprak polise teslim edilmeden önce, “Recep Altepe göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesi’nde 403 personel işe alındı. Beni antrenör olarak işe alacaklardı. Bakan Faruk Çelik ile konuşmamıza rağmen beni işe almadılar. Sorduğumda ‘Şu an kadromuz çok şişkin. Alamayız’ dedi. Ben de sinirlerime hakim olamayıp yumruk attım. İsteseydim çok daha kötü olabilirdi” dedi.





Aylardır işsiz olduğunu, arabasını satmak zorunda kaldığını ve icralık olduğunu belirten Mehmet Gülyaprak, çok sinirlendiği için kendisine engel olamadığını sözlerine ekledi.





2009 Kasım ayında da eski Belediye Başkanı Hikmet Şahin kendisine ait mobilya mağazasında silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ölmüşüt.



