Bursa Antep'i tek golle vurdu!

Turkcell süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Bursaspor, deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0 yendi.

Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan ve adından sıkça söz ettiren Bursaspor, özellikle büyük takımlar karşısında aldığı sürpriz sonuçlarla dikkat çeken Gaziantepspor'u devirerek yoluna kayıpsız devam etti.

Karşılaşmanın 63. dakikasında Olcan topla elle oynayınca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılınca Gaziantepsor maçın geri kalan dakikalarını 10 kişi oynadı. Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kirita kaydetti.