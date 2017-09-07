Bursa-Ankara kara yolunda trafik kazası: 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Bursa - Ankara kara yolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah (07 Eylül 2017) saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii'nde meydana geldi. 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan Ali Gültekin ile eşi Sati, çocukları Engin, Ercan, Ebru, kardeşi Emin ve kardeşinin eşi Gülizar Gültekin hayatlarını kaybetti. 18 kişi ise yaralandı.

Ali Gültekin'in, bu yıl Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce bölümünü kazanan oğlu Engin'in kaydı için eşi, çocukları ve kardeşi ile Bursa'ya geldiği öğrenildi.

Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Ölenler arasında babam da var mı?"

kaza haberini alan yaralı işcilerden İlhami Yılmaz'ın oğlu Ahmet Yılmaz haberi duyunca olay yerine koştu. Jandarmanın engellemek istediği Ahmet Yılmaz, koşarak olay yerine gidip ölenlerin arasında babasının olmadığını öğrenince, bu kez yine koşarak otomobiline binip İnegöl Devlet Hastanesi'ne gitti.

"Ya aracın lastiği patladı ya da şoför uyudu"

Bursa’nın İnegöl İlçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği hafif ticari aracın çarparak 18 kişinin yaralandığı servis aracın sürücüsü Fatih Şahin kaza anını, geçmiş olsun ziyaretine gelen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan'a anlattı. Şahin, "Araç karşı şeritten geliyordu. Bir anda önümüze atladı. Durma şansımız yoktu. Ya aracın lastiği patladı ya da sürücü uyudu" dedi.





Bursa il Sağlık Müdürü Akan kaza sonrası bir İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 7'sinin tedavisinin sürdüğünü, bunlardan 1 kişinin Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini diğerlerinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

(DHA)