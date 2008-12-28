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Yaşam

'Burs var mı ağabey?'

İzmit’te bir grup öğrenci, belediyelerin verdikleri bursların durdurulmasını protesto etti.

28 Aralık 2008 02:00

İzmit’te, belediyelerin verdikleri bursların durdurulmasını protesto eden bir grup üniversiteli, üzerinde arabesk şarkıcısı Küçük Emrah’ın ‘acıların çocuğu’ olduğu dönemden bir fotoğrafının da bulunduğu pankart açtı.

Kendilerine ‘Burs mağduru Kocaeli Üniversiteliler’ adını veren öğrenciler, ‘Kesildi bursumuz, mutlu musunuz?’ sloganları attı. Yüzlerine sarı renkli, ağlama ifadesi veren maskeler takan üniversiteliler, yürüyüş sırasında altında ‘Bursum yok benim’ yazılı arabesk şarkıcısı Küçük Emrah’ın ağladığı bir fotoğrafının bulunduğu pankartları taşıdı. Gençler, bursların kesilmesine neden olan ana muhalefet partisi CHP’nin, bu girişimini kınadı.

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