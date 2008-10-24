T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Burs-kredi yönetmeliği değişti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

24 Ekim 2008 03:00

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan değişikliklere göre, yönetmeliğin "Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir" şeklindeki 8. maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Aynı maddenin ikinci fıkrası ise "Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir" şeklinde değiştirildi.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24