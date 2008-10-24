Burs-kredi yönetmeliği değişti

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan değişikliklere göre, yönetmeliğin "Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını belirlemeye Genel Kurul yetkilidir" şeklindeki 8. maddenin birinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.



Aynı maddenin ikinci fıkrası ise "Kurum bütçesi dikkate alınarak ilk defa burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarlarını, ödeme zamanını ve öğrencilerin Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınavı sonucundaki başarılarına göre burs kontenjanlarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir" şeklinde değiştirildi.

