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Burs alan 3 öğrenci gözaltında

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın avukatı Hüseyin Karataş, ÇYDD'den burs alan 3 öğrencinin de gözaltına alındığını söyledi.

14 Nisan 2009 03:00

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın avukatı Hüseyin Karataş, ÇYDD'den burs alan 3 öğrencinin de gözaltına alındığını söyledi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında evinde arama yapılan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın avukatı Hüseyin Karataş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karataş, gözaltındaki ÇYDD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile Perran Yorgancıgil'in de avukatı olduğunu belirterek, emniyete müvekkilleri için geldiğini söyledi.

Avukat Karataş, Prof. Dr. Saylan'ın evinden alınanlar arasında, herkesin internetten indirebileceği

AKP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın iddianamesinin de bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkan Hanım'ın sağlık durumu iyi ancak uygulama karşısında şaşkın. Gözaltında bulunan diğer arkadaşları da ziyaret ettim. Onlarda da bir suçluluk telaşı görmedim. Suç sayılabilecek bir durumları ve suçlularla bağlantıları olmadığı için çok rahatlar. Hepsinin durumu iyi, moralleri çok yüksek. Yalnız ilginç olan bir şey var, gözaltında bulunanlar arasında ÇYDD'den burs alan 3 öğrenci de bulunuyor. Biri hukuk, diğerleri mühendislik fakültesinde okuyor."

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Prof. Dr. Erol Manisalı ile görüşen avukat Bülent Utku da müvekkilinin sağlığı ve moralinin iyi olduğunu, ifade vermeye daha sonra başlayacağını kaydetti.

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