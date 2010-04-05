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'Bürokratik oligarşiden çok çektik'

Başbakan Erdoğan, ''Biz ülkemizde bürokratik oligarşiden çok çektik. Hala da çekiyoruz. Bürokratik oligarşi bir beladır'' dedi.

05 Nisan 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz ülkemizde bürokratik oligarşiden çok çektik. Hala da çekiyoruz. Bürokratik oligarşi bir beladır'' dedi.


Erdoğan, Saraybosna'da Boşnak Enstitüsünde bir konuşma yaptı ve soruları yanıtladı.


Konuşmasının başında, bugün kendisini ''hıçkırık'' tuttuğunu ifade eden Erdoğan, bu konuda güzel bir Karadeniz türküsü olduğunu belirterek, ''Hıçkırık tuttu da bırakmadı beni'' dedi. Erdoğan, bunun güzelliklere vesile olmasını diledi.


Balkanların Türkiye'nin Batıya açılan kapısı olduğunu kaydeden Erdoğan, ''ortak sınır olsun, olmasın, Balkanlar'daki bütün ülkelerin Türkiye'nin komşusu olduğunu'' söyledi.


Erdoğan, Bosna-Hersek'e yatırım konusunda neler yapılacağına ilişkin soru üzerine, yatırımcının gelmesinin önündeki engellerden birinin bürokratik oligarşi olduğunu belirterek, ''Biz ülkemizde bürokratik oligarşiden çok çektik. Hala da çekiyoruz. Bürokratik oligarşi bir beladır. Bir ülkenin ayağa kalkmaması için ne gerekiyorsa onu yaparlar. Asla risk almazlar. Olmaması gereken neyse onu gösterirler. Gel bunu çöz, çözmezler'' diye konuştu.


Başbakan Erdoğan, bundan dolayı siyasetçinin risk aldığını ifade etti.

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