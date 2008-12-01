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Politika

Bürokrat başkan adayları için istifa günü!

Yerel seçimlerde aday olmayı düşünen bürokratlar ile siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri saat 17.00’ye kadar istifa edecek.

01 Aralık 2008 02:00

Yerel seçimlerde aday olmayı düşünen bürokratlar ile siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri saat 17.00’ye kadar istifa edecek. 

AKP’de Büyükşehir Belediyeleri için kesin adaylar da Cuma günü belli olacak. Halen AKP’li olan 12 Büyükşehir Belediyesinde, mevcut başkanlardan hangilerinin değiştirileceği de ortaya çıkacak.

AKP’de yapılan temayül yoklamaları için kurulan komisyonlar Çarşamba günü sonuçları alacak. Genel merkeze ulaştırılacak bu sonuçların ardından son değerlendirme yapılarak, Perşembe ya da Cuma günü 12 Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanacak. AKP’de aynı gün halen muhalefet partilerinde olan İzmir, Mersin, Diyarbakır ve Eskişehir Büyükşehir belediye başkan adayının da belli olması bekleniyor.
 

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