Bürokrasi işte böyle süründürüyor!

T24- Tokat'ta bel fıtığı rahatsızlığı olan ve durumu ağırlaşan Osman Öztaş, MR için hastanenin sevk ettiği özel klinikte evrakları gelmediği gerekçesiyle bekletildi. Acılarına dayanamayan Öztaş, durumu Vali Şerif Yılmaz'a bildirmek için sürünerek valilik binasına geldi.











Kent merkezinde işyeri bulunan 48 yaşındaki Osman Öztaş’ın, bel fıtığı rahatsızlığı arttı. Devlet hastanesine giden Öztaş, MR için özel bir kliniğe sevk edildi. Durumu ağırlaşan Osman Öztaş, evrakları gelmediği gerekçesiyle yaklaşık 1 saat bekletildi. Acılarına daha fazla dayanamayan Osman Öztaş, durumu Vali Şerif Yılmaz’a bildirmek için eşi Fatma Öztaş ile birlikte Valilik binasına geldi. Binaya taksi ile gelen Öztaş zaman zaman eşinin yardımı, zaman zaman ise, sürünerek binanın girişine kadar olan 20 metrelik yolu güçlükle gelebildi.

Öztaş, şöyle dedi: "Uzun süredir bel fıtığı rahatsızlığım var. Fakat ağrılarım arttı, adım dahi atamıyorum, ellerim tutuldu bakan bile yok. Evraklar gelmemiş. Bağ-Kur’luyum, sağlık güvencem olmasa dahi bir hayvana böyle muamele yapmıyorlar. Müdür yardımcısı ile görüştüm sonuç alamadım. Çareyi Vali bey de arayacağım."

Valinin makamına personelin yardımı ile çıkartılan Öztaş, durumu anlattığı Vali Yılmaz’ın talimatı ile çağrılan amblunsla kliniğe götürülerek tedavisine başlandı.