Büro emekçileri ilgi bekliyor

Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Başkanı Osman Biçer, psikiyatrik rahatsızlıklar başta olmak üzere, kalp-damar, bel-boyun fıtığı ve göz hastalıklarının, büro emekçilerinin meslek hastalıkları haline geldiğini belirtti.



Biçer, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde yaptıkları eylemlerde mesleklerine ilişkin hastalıklara dikkati çekmeye çalıştıklarına değinerek, "Duyarsız kalanlar, bu konuyla ilgili tedbir almayanlar, artık kendilerine gelmeli ve gerekli önlemleri almalıdır" ifadesini kullandı.



Konunun kamuoyu ile paylaşılmasından çok kısa bir süre sonra Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nde görev yapan sendika üyesi Ahmet Yıldız'ın görevi başında kalp krizi geçirerek vefat ettiğini anımsatan Biçer, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Son bir yıldır büro iş kolunda yer alan tüm kurum ve kuruşları uyararak, psikiyatrik rahatsızlıklar başta olmak üzere, kalp-damar, bel-boyun fıtığı ve göz hastalıklarının büro emekçilerinin meslek hastalığı haline geldiğini bildirip gerekli önlemlerin alınmasını istemiştik.



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın gerçekten ihtiyacı olan sayı ve nitelikte yeni, kadrolu ve iş güvenceli personel istihdam etmemesi nedeniyle yaşanan iş yoğunluğu sonucunda iş yerinde görevi başında vefa eden üyemiz Ahmet Yıldız'ın ani ve üzücü ölümü, tüm kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve hükümet tarafından dikkate alınmalıdır."

