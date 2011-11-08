Burnundan beslenen Sudenaz'a 2013 sonuna randevu verildi!

T24

Baba: Nasıl dayanacak?



Anne: Sadece normal şekilde yemek yemesini istiyorum



Bir markette 900 TL aylık ücretle çalışan Muhtalip ve ev kadını Saadet Akgül çiftinin ikinci çocukları Sudenaz, 3 ay önce 38 haftalık olarak normal doğum ile Çorlu Devlet Hastanesi’nde dünyaya geldi.Doğum sırasında oksijensiz kaldığı ileri sürülen Sudenaz, emme refleksini yerine getiremediği için boğazına takılan hortumla beslendi. Asfiksi (Oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) teşhisi konulan Sudenaz ardından özel bir hastaneye sevk edildi ve 25 gün boyunca kuvözde kaldı. Bir süre sonrada hortum boğazından çıkartılarak burununa takıldı. Sudenaz'ın beslenmesi böyle yapılmaya başlandı.Kızlarının durumuna üzülen aileye gittikleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tahlillerin ardından doktor, hastalığın tam nedenini belirlemek için Sudenaz’ın MR’ının çekilmesini istedi. Ancak Radyoloji bölümü, Sudenaz’ın uyutularak çekilecek olan MR’ı içi 2 yıl sonraya 24 Ekim 2013 günü saat 08.30’a randevu verdi.Randevu tarihini gören baba Muhtalip Akgül şaşırdı. Baba Muhtalip Akgül şunları söyledi: “Çorlu Devlet Hastanesi’nde eşim doğumunu yaptı. Eşimin sezaryenle doğum yaptığını söylediler. Ama bebek doğumdan sonra ağlamayınca hemen yeni bir doktor çağırdılar. Ardından da Özel Şifa Hastanesi'ne sevk ettiler ve çocuk bu hastanede 25 gün kuvözde kaldı. Burada 'Çocuğun boğazındaki hortum ile yaşayacak' dediler. Ben ve eşim daha sonra İstanbul’da çeşitli hastanelere giderek çare aradık. Bir özel hastanede boğazında takılı olan hortumu çıkartarak, 'Tehlikeli olur' diye burnuna taktılar. Doktorlar 'Bu böyle kalacak iyileşemez, yürüyemez' gibi söylemlerde bulundu. Tahlillerin ardından Cerrahpaşa’da Radyoloji Bölümü bize 24 Ekim 2013 yılına MR randevusu verdi. Biz daha 2011 yılındayız. 2013’e daha 2 yıl var. Benim çocuğum nasıl buna dayanacak burnunda hortum var ve sürekli tıkanıyor, zor nefes alıyor. Bir an önce uyutularak MR’ının çekilmesi gerekiyor. Bu randevuyu görünce görevlilere sordum ve ‘Kalabalık, yerler dolu’ yanıtını aldım. Bana istersem özel hastanelerde bu MR’ı çektirebileceğimi söylediler. Ancak bunun ücretini karşılayacak durumda değilim. Sadece biz çocuğumuzun bu hortumdan kurtulmasını ve düzenli olarak beslenmesini istiyoruz” dedi.Bebeğin annesi Saadet Akgül ise, "Ben sadece çocuğumun bu durumdan kurtulup normal yemeğini yemesini istiyorum. Bize bu konuda yadım edilmesini istiyorum" dedi.Aile dün Çorlu'ya dönerken, rahatsızlığı artan Sudenaz, bugün tekrar Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.