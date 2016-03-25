Burma, borsayla tanıştı

Burma'nın ilk modern borsası Yangon şehrinde açıldı. Borsada işlem görmeye başlayan tek şirket ise "Burma Yatırım" oldu.

6 bin 700 iştirakçiye sahip Burma Yatırım’ın Müdürü Serge Pun, önlerinde daha çok yol olduğunu ve daha iyi düzenleme ve yatırımcı eğitimine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

2011 yılından bu yana reform döneminin yaşandığı Burma'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), ABD, AB ve Japonya gibi bölge ülkeleriyle ilişkilerin önümüzdeki dönemde ülkenin ekonomik hareketliliğine katkı yapacağı belirtiliyor.

Diğer sektörler gibi bankacılık ve mali sektörün yabancı yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edileceği kanaati hakim. 2011-2015 yılları arasında gerçekleşen dış yatırım ise 8 milyar dolar olarak belirlenmişti. 8 Kasım genel seçimleri altmış yıl sonra sivil bir hükümetin yönetime gelmesini sağlarken bu sürecin de ekonomiye pozitif katkı yapacağı kaydediliyor.