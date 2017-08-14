Burkina Faso'daki Türk restoranına terör saldırısı: 20 ölü, 8 yaralı

Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan Burkina Faso devletinin başkenti Ouagadougou'da bulunan bir Türk restoranına ve bir otele silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

AP ajansının polis yetkililerine dayandırarak geçtiği haberinde Aziz İstanbul adlı Türk restoranının saldırı altında bulunduğu, silah seslerinin duyulduğu bildirildi. Türk restoranının yanı sıra bir otel ve başka bir restoranın daha saldırıya uğradığı öğrenilirken, görgü tanıklarının ifadelerine göre olayda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.

Associated Press muhabiri olay yerine saatler sonra gelmesine rağmen silah seslerinin halen duyulduğunu iletti.

Fransız AFP haber ajansına konuşan bir ambulans görevlisi, restorandan yaralı olarak çıkarılan Türk vatandaşının yolda hayatını kaybettiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı da saldırıda bir Türk vatandaşının öldüğünü, bir Türk vatandaşının da yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada "Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Burkina Faso halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Saldırıyla ilgili devlet televizyonuna konuşan İletişim Bakanı Remi Dandjinou, 2 cihatçının güvenlik güçlerince öldürüldüğünü açıkladı.

Görgü tanıkları, otomatik silahları bulunan saldırganların restoranın bulunduğu sokağa pikap cinsi bir araçla geldiğini ifade ediyor. TSİ ile 23:00 sıralarında başlayan olayda silah seslerinin 6 saat süresince duyulduğu belirtiliyor.

Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da 2016'nın Ocak ayında benzer bir saldırı gerçekleşmiş 30 kişi hayatını kaybetmişti.

El Kaide tarafından üstlenilen o saldırılarda da bir restoran ve otel hedef alınmıştı.