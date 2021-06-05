Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen saldırıda en az 100 sivil hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde bir köye düzenlenen saldırıda, en az 100 sivil hayatını kaybetti.

Burkina Faso haber ajansı AIB'nin haberine göre, cumayı cumartesiye bağlayan gece, kuzeyde yer alan Sahel bölgesindeki Yaghga köyünü basan silahlı saldırganlar, etrafa ve köylülerin üzerine ateş açmaya başladı. Saldırganlar, bölge halkına ait evleri ve pazar yerini de ateşe verdi.

Saldırıda en az 100 kişi yaşamını yitirirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Kabore, bu geceden itibaren 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.