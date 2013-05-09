Davutoğlu, basın toplantısında bayılan Bakan Bassole'ye yardım etti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenleyen Burkina Faso Dışişleri ve Bölgesel İşbirliği Bakanı Djibrill Yipene Bassole fenalaşarak bayıldı.

Dışişleri Bakanlığı'nda Ahmet Davutoğlu ile Burkina Faso Dışişleri Bakanı Djibrill Yipene Bassole ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşma yapıldığı sırada rahatsızlığı sebebiyle fenalaşan Bakan Bassole, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun düşmesini engellemek için koluna doğru bir hamle yapmasına rağmen yere yığıldı.

Salonda paniğe neden olan konuk bakanın fenalaşması sırasında Dışişleri Bakanı Davutoğlu da mevkidaşıyla yakından ilgilendi. Burkina Faso Dışişleri Bakanı Bassole bir süre sandalyede oturtulduktan sonra tedavi amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bakan Bassole'nin soğuk algınlığı nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü bildirildi.