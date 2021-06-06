Burkina Faso'da bir köye saldırı: En az 130 köy sakini hayatını kaybetti; evler yakıldı

Burkina Faso'da bir köye gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Hükûmetin terör eylemi olarak tanımladığı saldırıda en az 130 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Burkina Faso'da hükûmet ülkenin Yagha bölgesinde Solhan köyüne gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda en az 130 köy sakini hayatını kaybederken evlerin ve marketlerin yakıldığı belirtildi. Hükûmet saldırganları "terörist" olarak tanımladı.

Hükûmet, 72 saatlik ulusal yas ilan etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.