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Dünya

BURKE "DOĞAL YOLLARDAN" ÖLMÜŞ   LAHEY (A.A)

11 Ekim 2010 13:34

-BURKE "DOĞAL YOLLARDAN" ÖLMÜŞ   LAHEY (A.A) - 11.10.2010 - Konser vermek üzere geldiği Amsterdam'daki Schiphol havaalanında pazar günü hayatını kaybeden Soul müziğinin ünlü ismi Solomon Burke'nin, "doğal yollardan" öldüğü açıklandı.  Havaalanı yetkilileri, yapılan otopsiye göre Grammy ödüllü 70 yaşındaki sanatçı Burke'nin doğal yollardan öldüğünü bildirdi.  Amerikalı sanatçının cenazesinin bu hafta içinde Los Angeles'a götürülmesi bekleniyor.  Burke, Amsterdam'daki bir kulüpte konsere vermek üzere Hollanda'ya gelmişti.

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