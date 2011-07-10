Burkay'dan sonra Hüseyin Yıldırım da dönüyor

T24- Kemal Burkay'ın Türkiye'ye döneceğini açıklamasının ardından, bir dönem PKK’nın Avrupa sorumluluğu görevini yapan avukat Hüseyin Yıldırım da Türkiye'ye döneceğini açıkladı.





Nasname isimli internet sitesinde yer alan habere göre, 12 Eylül döneminde yurt dışına kaçan, halen İsveç'te yaşayan Hüseyin Yıldırım, 12 Temmuz tarihinde Türkiye'ye döneceğini açıkladı. 12 Eylül döneminde Diyarbakır'da siyasi davalarda avukatlık yapan ve bir müvekkilini görmek için gittiği cezaevinde gözaltına alınan Avukat Hüseyin Yıldırım, 11 aylık süre Diyarbakır Cezaevi'nde kaldıktan sonra yurt dışına kaçmıştı.





Hüseyin Yıldırım, bir süre önce Taraf Gazetesi'nde Neşe Düzel'e yaşadıklarını anlatmıştı. Yıldırım, PKK terör örgütünden ayrıldıktan sonra örgüte yönelik eleştirilerinden sonra suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu.





Yıldırım, Taraf'a yaptığı açıklamada, BDP'nin politikalarında tutarlılık olmadığını belirterek, 12 Eylül tarihindeki Anayasa refarandumunu boykot etmesini eleştirmişti. Yılıdırım, "BDP'nin izlediği politikayı haklı çıkaramaz. Anayasa paketini boykot etmesi hiç doğru değil. Anayasa değişikliği, Kürtlerin de Türklerin de lehine olan bir demokratik değişim. Bunu nasıl boykot edersin? Üstelik bu değişiklik geçerse, anayasanın tümünün değişmesinin önündeki yollar da açılır. Hem bugün hangi güç anayasayı tümden değiştirebilir ki? AK Parti bir değişim süreci başlattı. Sen ne diye AK Parti'ye savaş açıyorsun ki? BDP hatalarını görmezse çok şey kaybeder." demişti.



