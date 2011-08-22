Burkay'dan hükümete eleştiri

T24

BURKAY: SAVAŞÇI SESLER YÜKSELDİ, BUNUN AŞILMASI GEREKİYOR





KELEPÇELİ FOTOĞRAF HEDİYE ETTİ



Baydemir, "Kürtlerin birliği gerekiyor. Kürtler, birliğini sağlarsa Türkiye'ye onurlu bir barış gelecektir" dedi. Burkay, Kürtlerin birbirlerine tahammül etmesi ve saygı göstermesi gerektiğini belirtti. Burkay, "Kürt sorununun çözümü için yol açan bir anayasa olması gerekir. Diyaloga başlanması gerekir. Hükümet son günlerde çok sert bir dil kullanıyor. İnşallah bu uzun sürmez. Hükümetin bu dili bırakıp barış dilini kullanması gerekir" dedi.İsveç'te 31 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen ve Diyarbakır'a gelen Kürt siyasetçi ve yazar Kemal Burkay, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir' i makamında ziyaret etti. Burkay,'ı belediye binası girişinde Baydemir'in vekili ve danışmanları karşıladı. Burkay'ı makam adasının girişinde karşılayan Baydemir, Kürtçe konuşarak karşıladı. Görüşmede de Kürtçe konuşan Baydemir, Burkay'ı kendi ülkesinde ve topraklarında görmekten memnun olduğunu ifade ederek, "İnşallah sizler gibi sürgünde ülkesine ve topraklarına hasret olan diğer Kürt siyasetçilerde bir gün dönüp halkları arasında yaşarlar. Bunun için onurlu bir barış lazımdır. Barış içinde hepimizin birlikte çalışması gerekir"dedi.Genelde çocukların anne ve babaları için ağladığını ancak, bölgede 30 yıldır anne ve babaların çocukları için ağladığını söyleyen Baydemir, şöyle konuştu:"Bunu ortadan kaldırmak için Kürtlerin kendi aralarında ittifak sağlaması lazımdır. Kürtlerin birliği gerekiyor. Kürtler, birliğini sağlarsa Türkiye'ye onurlu bir barış gelecektir. Biz sizin kimliğinizi ve yaptıklarınızı biliyoruz. Ben sizi bilge adam olarak görüyorum. Bizim Kürt siyasetçilerimiz var, Kürt bilgelerimiz de vardır. Bütün zorluklara rağmen inşallah gün gelecek Zübeyir Aydar, Remzi Kartal ve Şivan Perver gibi Kürt siyasetçiler ve sanatçılar kendi ülkelerine onurlu bir barış sağlandıktan sonra başı dik olarak geleceklerdir"Kemal Burkay, 31 yıl aradan sonra Diyarbakır' ziyaret etmekten memnun olduğunu, Baydemir'i gıyabında tanıdığını ve çok çalışkan bir belediye başkanı olduğunu bildiğini söyledi. Burkay, "Halka çok iyi hizmetler ettiğinizi biliyorum. Yeni Diyarbakır'ı görünce çok keyif aldım. Umarım bu çalışmalarınız devam edecektir"dedi. Barış, demokrasi ve özgürlüğün geç de olsa bir gün Türkiye'ye geleceğini söyleyen Burkay, "Bugün ben ülkeme döndüm ama bir çok siyasetçinin siyasi sebeplerden dolayı halen yurt dışında vatan hasreti ile yaşadığını biliyorum"dedi. Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Türk ve Kürt çocuklarının kanı dökülüyor. Bunların hepsi bizim çocuklarımızdır. İki tarafından sorunun çözümü için artık diyalog başlatması gerekir. Eğer barış olursa bu ülkenin önünü açıktır. Kürtlerin birliği çok önemlidir. Ancak, Kürtlerin birbirine tahammül etmesi ve saygı göstermesi lazımdır. Kürtler arasında da demokrasiye ihtiyaç vardır. 20 milyon Kürt nüfusu vardır. Siyaseti çok renkli ve çeşitlidir. Kürtlerin kendi aralarındaki bu renklere tahammül etmesi gerekir. Ama bizim için öncelikle bu savaşın durması gerekir. Yeni bir anayasa yapılıyor. Bu yeni anayasanın Kürt sorununun çözümü için yol açan bir anayasa olması gerekir. Diyaloga başlanması gerekir. Hükümet son günlerde çok sert bir dil kullanıyor. İnşallah bu uzun sürmez. Hükümetin bu dili bırakıp barış dilini kullanması gerekir."Kemal Burkay, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’den sonra, KCK/TM davasından tutukluyken sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılan merkez Sur Belediye Başkanı BDP’li Abdullah Demirbaş’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.Başkan Demirbaş’ı yurtdışındayken de tanıdığını ve belediye olarak çok dilli çalışmalarını takip ettiğini ifade eden Burkay, "Ne yazık ki bu çalışmalardan dolayı bedel ödemek zorunda kaldı. Görevden alındı ve şimdi de hastalığına rağmen yurt dışına çıkmasına izin verilmiyor. Ama gelecekte bunların tamamen biteceğine inanıyorum. Belediyeler hizmetlerinde anadilleri kullanılacaktır. Ama çok zor bir dönemden geçiyoruz. Son günlerde gergin ortamdan geçiyoruz. Çatışmalar yaşanmaya başlandı. Halbuki seçimlerden sonra daha barışçıl bir ortam bekliyorduk. Yeni anayasa çalışmaları, demokratikleşmenin önündeki engellerin kaldırıması için adımlar bekliyorduk. Bunların yerine savaşçı sesler yükseldi. Bunu aşmak gerekiyor" dedi.Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş ise yazar Burkay’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yurtdışında yaşamak zorunda olan bütün Kürtler’in bu topraklara dönüp özgür ve demokratik bir ortamda yaşamalarını sürdürmelerini dilediğini anlattı.Başkan Demirbaş, kendisini ziyaret eden Kemal Burkay’a üzerinde Kürtçe yazılı Sur Belediyesi amblemli plaket ve suç unsuru olarak adlandırdığı belediye yayınlarından oluşan Sere Şeve Çiroke (Her geçe bir masal) adlı kitap setini armağan etti.Baydemir görüşmede, Kemal Burkay'a KCK/TM operasyonlarda gözaltına alınan ve ellerine kelepçe takılan BDP'li siyasetçi ve belediye başkanlarının kelepçeli fotoğrafı hediye edildi. Fotoğrafın üzerine ise Burkay'ın "Gülümse" adlı şiirinin, "Belki şehre bir film gelir, Bir güzel olur yazılarda, iklim değişir Akdeniz olur gülümse" dizelerinin yazılı olduğu görüldü.