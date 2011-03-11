Burkay: 'Öcalan’ın Kaddafi’den farkı kalmadı'

T24 - PKK’nın taşeronu TAK tarafından tehdit edilen ve Abdullah Öcalan’ın “biri tarafından susturulsun” dediği Muhsin Kızılkaya ile diğer Kürt aydınları Kemal Burkay, Şivan Perwer, Mehmet Metiner ve Orhan Miroğlu bayrak açtı. Aydınlara aralarında Leyla Zana’nın da olduğu Kürt aydınları, BDP, İHD gibi sivil toplum kuruluşları ve Türk aydınları sahip çıktı.



Yurtdışında yaşayan önemli 41 Kürt aydını da yayınladıkları bir bildiriyle tehdit edilenlere destek verdi. Hedefteki Kemal Burkay son gelişmelerle ilgili sert konuştu. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:







Türkiye’ye ne zaman döneceksiniz?



Haziran’daki seçimlerden sonra döneceğim. Seçim atmosferinde dönmek istemedim, kafaları karıştırabilir. Bu nedenle 12 hazirandan sonra buradaki işlerimi de bitirdiğimde döneceğim. Bu kararı aldım. Dönmeyi her zaman düşündüm. Yurtdışına çıktığım günden beri dönmeyi hep düşündüm, çünkü yurtdışına isteyerek çıkmadım.





Kürt sorunununun çözüm şansı var mı?



Kürt sorunu siyasal, yönetsel ve kültürel bir bütün. Öncelikle PKK ve Öcalan Kürt sorununda bir aktör. Ama kürt sorunu demek PKK demek değil. Bu sorun sadece Öcalan ile konuşmakla çözülmez. Öncelikle Öcalan özgür birisi değil. Ayrıca yakalandığı zaman söyledikleri Kürt halkı için talishsiz ifadelerdi. Ben kendisinin özgürlüğe kavuşmasını isterim. Ama Kürt sorunu çözülecekse bunun muhatabı cezaevindeki Öcalan değildir. Siyasi partiler var BDP ve Hak-Par, Kürt aydınları var ve en önemlisi Kürt halkı var. Öcalan Kürt halkının haklı taleplerini dile ghetirdiğinmi sanmıyorum. Dünyada başka yerlerde sorunlar nasıl çözülmüş buna bakmalı ve Türkiye’de de bu sorun batılı ülkelerde olduğu gibi eşitlikle çözülür.





Tek adam yönetimi



PKK’nın aydınlara dönük tehditleri çok tartışılıyor...



Şivan Perver TRT Şeş’te program yapacak diye, Arınç ile görüştü diye linç ediyorlar, tehdit ediyorlar. Şivan bir sanatçı, bir aydın. Elinde sazı ve sözünden başka bir şey yok. Elinde silah yok. Ama bu tehditler hep yapılan bir uygulamadır. PKK ve Öcalan işine gelmeyenleri hep tehdit etmiştir. Geçmişte de böyle oldu bugün de. Pol Pot’un Kızıl Kmerler devrimci örgütlenmeydi ama halkına yaptığı zulüm ortada. Hiç farkı yok bununda. Kaddafi can çekişiyor, Mübarek gitti. Aynı zihniyet. Tek adam yönetimi, diktatörlük. Barış böyle gelmez. Öcalan TRT Şeş’e çağırsalar çıkmayacak mı? Hükümetten birisi ‘görüşelim’ dese görüşmeyecek mi?





31 yıllık hasret bitiyor



Burkay 12 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’ye döneceğini açıkladı.



