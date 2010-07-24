'Burkanın yasaklı olduğu ülkelerde yüz açmak caiz'

T24 - Fransa'nın kamuya açık alanlarda hicap, burka gibi kıyafetleri, Suriye'nin de üniversiteye peçe ve benzeri kıyafetlerle girişi yasaklanmasının ardından, Suudi Arabistanlı Şeyh Aid El Karni, burka yasağı uygulayan ülkeler kadınların yüzlerini açmalarının caiz olduğu fetvasının, yanıtladığı bir soru sırasında verdi.



Suudi Arabistanlı Şeyh Aid El Karni, burka yasağı uygulanan ülkelerde Suudi kadınların yüzlerini açmalarının caiz olduğu yolunda fetva verdi.



El Karni, fetvayı Fransa'da yaşayan Suudi Arabistanlı bir kadının yüzün tamamını örten giysilerin yasaklanması için başlatılan bir harekete nasıl karşılık vermesi gerektiğine ilişkin bir soruyu yanıtlarken verdi.



Avrupa ülkelerinde yüzün tamamını örten giysilere yasak getirilmesi çabalarını eleştiren El Karni, ancak Müslümanların kanunları çiğneme tehlikesinin bulunduğu bu ülkelerde bu konuya itiraz etmemeleri gerektiğini belirtti.





