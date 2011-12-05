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Burkalı Afgan top model oldu

Ailesiyle birlikte Taliban rejiminden kaçıp Almanya'ya yerleşen Afgan kızı Zühre Esmaeli, ülkenin en çok

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Ailesiyle birlikte Taliban rejiminden kaçıp Almanya'ya yerleşen Afgan kızı Zühre Esmaeli, ülkenin en çok aranan top modellerinden biri olmayı başardı.

Habertürk'ün haberine göre, Afganistan’da Taliban rejiminin hüküm sürdüğü bölgede yaşayan ve burka giymek zorunda kalan Zühre Esmaeli, ailesiyle birlikte Almanya’ya göç ettikten sonra ülkenin en ünlü modellerinden oldu. Hessen Eyaleti’nde düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilen 26 yaşındaki Zühre, şu anda en çok aranan mankenlerin başında geliyor.  

Burkalı Afgan top model oldu

Ünlü mücevher markalarının yüzü olan Zühre, bikini defilelerine çıkmaktan da çekinmiyor. Henüz iki yaşındayken annesini kaybettiğini söyleyen Zühre “13 yıl önce Taliban rejiminden, savaş ve fakirlikten kaçtık. Babam bunun için tüm parasını insan kaçakçılığı yapan bir Rus örgüte verdi. İki kardeşim daha var. İyi ki Almanya’ya gelmişiz” diyor. Şöhreti Alman sınırlarını aşan Zühre, en büyük destekçisinin babası olduğunu söylüyor.



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