Burkalı Afgan top model oldu

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Habertürk'ün haberine göre, Afganistan’da Taliban rejiminin hüküm sürdüğü bölgede yaşayan ve burka giymek zorunda kalan Zühre Esmaeli, ailesiyle birlikte Almanya’ya göç ettikten sonra ülkenin en ünlü modellerinden oldu. Hessen Eyaleti’nde düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilen 26 yaşındaki Zühre, şu anda en çok aranan mankenlerin başında geliyor.Ünlü mücevher markalarının yüzü olan Zühre, bikini defilelerine çıkmaktan da çekinmiyor. Henüz iki yaşındayken annesini kaybettiğini söyleyen Zühre “13 yıl önce Taliban rejiminden, savaş ve fakirlikten kaçtık. Babam bunun için tüm parasını insan kaçakçılığı yapan bir Rus örgüte verdi. İki kardeşim daha var. İyi ki Almanya’ya gelmişiz” diyor. Şöhreti Alman sınırlarını aşan Zühre, en büyük destekçisinin babası olduğunu söylüyor.