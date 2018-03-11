T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burhaniye'de deniz sezonu erken açıldı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, termometreler öğlen saatlerinde güneş altında 21 dereceyi gösterirken, sahildeki kafeler ve parklar doldu, taştı

11 Mart 2018 20:44

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, termometreler öğlen saatlerinde güneş altında 21 dereceyi gösterirken, sahildeki kafeler ve parklar doldu, taştı. Güzel havayı fırsat bilip denize girenler oldu.
Burhaniye’de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çok sayıdaki kişi park ve bahçelere akın ederken, bazı gençler de Ören Plajı\'nda deniz keyfi yaşadı. Parkları dolduranlar yer bulmakta güçlük çekti. Emekli müfettiş Erdoğan Çoktutal, “Tam bir bahar havası var. Çok memnunuz” dedi.
Emekli bekçi Muharrem Yüksel de “Bahar havası yaşıyoruz. Ören’imizde hareket erken başladı” diye konuştu.
Ören plajında denize giren gençlerden Kenan Karataş, “Bugün havayı güzel bulduk, denize geldik” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefer TALAYBURHANİYE Balıkesir DHA BALIKESİRin BurhaniyeGüzelBurhaniyedePlajıParklarıErdoğanEmekliMuharrem YükselKenan KarataşFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24