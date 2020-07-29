Burhan Şeşen’in “Yeni bir ürün üzerinde çalışıyorum, Nedimsavar” tweetine Şener’den yanıt: Memleketi satmaya kadar varır senin gibilerin sonu

Müzisyen Burhan Şeşen, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in Ayasofya önündeki videosunu paylaşarak, "Yeni bir ürün üzerinde çalışıyorum. Çok satacağına eminim... Nedimsavar..." paylaşımını yaptı. Şener, Şeşen'in paylaşımını alıntılayarak, "Memleketi satmaya kadar varır senin gibilerin sonu" düşüncesini dile getirdi.

Nedim Şener, Şeşen'in paylaşımına ilişkin, "Sen yapsan satmaz memleketi satmaya kadar varır senin gibilerin sonu, o da sıkar. Sadece oğlunun acısına saygımdan bu kadar" ifadesini kullandı.

Şeşen, Nedim Şener'e, "Nedim yaptığım-bana göre- esprili bir paylaşıma oğlumu karıştırman hiç hoş olmadı. Senin de çocuğun var.Allah kimseye evlat acısı göstermesin...Benden olmasa da Serhan’dan özür dileyebilirsin. Eğer içinde hâlâ insanlık varsa..." sözleriyle tepki gösterdi.

Şener: İnsan kendini İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in yeniçerilerinden biri olarak hissediyor

Nedim Şener, Şeşen'in paylaştığı videoda Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Bugün Ayasofya ruhuna kavuştu. Ruhlar Ayasofya’yla kavuştu. Gerçek anlamıyla Ayasofya Camii’nde. 86 yıl sonra kılınan namaz ilk kez minberden okunan hutbe, Ayasofya’nın artık ruhunu bulduğunu, ruhların da Ayasofya’yla buluştuğunu ve bunun artık ilelebet süreceğini bize gösteriyor. Namaza katılan katılamayan dışarıdaki milyonlarca insan bunun böyle olacağını gösterdi. Birisi,’Ne hissediyorsun?’ diye sordu. Fatih Sultan Mehmet’in sancaklarının asılı olduğu minberin karşısında namaz kılarken insan kendini İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in yeniçerilerinden biri olarak hissediyor. Bu hissiyatı yaşadıkça yeni kuşaklar eminim Ayasofya’da sonsuza kadar açık kalacak.” değerlendirmesinde bulunuyor.