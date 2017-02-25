Burhan Özfatura da 'Hayır' dedi

ANAP iktidarı döneminde yapılan seçimleri kazanarak İzmir'in ilk muhafazakâr belediye başkanı olan Burhan Özfatura, parlamenter sistemden başkanlığa geçişi öngören, ancak içeriğinde 'Başkan' yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesi kullanılan anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda 'Hayır' oyu vereceğini açıkladı.

1984 yılı seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özfatura hükümetin hayır diyenleri terörist ilan etme söylemlerini eleştirerek "Yani bu anayasa değişecek şu olacak bu olacak diye hiçbir gerekçe açıklanmıyor. Ama inanılmaz medyada yandaş hale geldiği için bir beyin yıkama furyası hayır diyenlere karşı da engelleme var." diye konuştu.



Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi’nin davetlisi olarak konferans veren Özfatura emekli parlamenterlere Cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı.

Özfatura "Ya demokrasiye tamam diyeceğiz yada devam edeceğiz. Yani bu referandumun kesinlikle rejim değişikliği olduğuna ve bütün yetkilerin tek elde toplanmasına sebebiyet verileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.