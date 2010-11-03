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Kültür-Sanat

Burhan Öçal açtı, Mercan Dede kapatacak

Açılışını Burhan Öçal'ın yaptığı Saraybosna Caz Festivali kapanışı Mercan Dede ile yapacak.

03 Kasım 2010 02:00

T24-  Türkiye'nin Saraybosna Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkılarıyla düzenlenen festivalin açılışı, başkentteki Bosna Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Festivale Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Vefahan Ocak ve eşi Ferzan Ocak, Saraybosna Kültür Ataşesi Hasan Hüseyin Öztürk ile çok sayıda sanatsever katıldı.


Festivalin düzenleyicisi Edin Zepçeviç, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin 7 Kasıma kadar 4 farklı sahnede, yerli ve yabancı sanatçıların konserleriyle devam edeceğini belirtti.




Zepçeviç, ''Müzik Bayramı'' olarak nitelendirdiği festivalin açılışını Burhan Öçal, kapanışını ise Türkiye'nin ünlü sanatçısı Mercan Dede ile yapacaklarını belirterek, ayrıca festivalde ünlü sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları ''Flamenca Reunion'' ile ''Tribal Quartet'' grubunun da sahne alacağını kaydetti.


Edin Zepçeviç'in konuşmasının ardından Burhan Öçal ve grubu sahne aldı. Öçal'ın yaklaşık 1.5 saat süren konserinde solo performansı büyük beğeni topladı.


Konserin ardından Öçal, Büyükelçi Ocak'a ve kendisini festivalin açılışına davet edenlere teşekkür etti.


14 yıldır devam eden Saraybosna Caz Festivali, Güneydoğu Avrupa'nın sayılı müzik festivalleri arasında gösteriliyor.


(ntvmsnbc.com'un haberi)

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