Burhan Kuzu'yu protesto eden 17 kişi serbest bırakıldı

İzmit'te, "Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferans verecek olan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, salonun önünde toplanan bir grup tarafından yumurtalar gösterilerek protesto edildi. "Diktatörlük anayasasına hayır" yazılı pankart açıp, yumurtalar taşıyan ve gözaltına alınan 17 kişi serbest bırakıldı.

Hürriyet’in haberine göre, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferansa konuşmacı olarak AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu katıldı. Konferansın yapıldığı Sabancı Kültür Merkezi'ne girenler aramadan geçirilerek salona alındı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Halkevleri salonun önünde protestoda bulundu. "Diktatörlük anayasasına hayır" yazılı pankart açılırken, Halkevleri Kocaeli Şube eski Başkanı Yaşar Seğmen, "Yüzlerce insanın 7 Haziran'dan itibaren bombalarla öldürülmesine göz yumanlar, katliam ülkesini yaratanlar, yeni anayasa yapma yetkisine sahip değildirler. Yeni anayasa katillerin anayasasıdır, tecavüzcülerin anayasasıdır, hırsızlığın anayasasıdır, bizler onların anayasasını yaptırmayacağız. Emeğin, özgürlüğün, demokrasinin olduğu bir ülke AKP'nin yapacağı yeni bir anayasa ile gelmez" dedi.

Yaşar Seğmen daha sonra polis barikatının önüne giderek, "Eğer yeni anayasa özgürlüklerin anayasası olacaksa, demokrasinin anayasası olacaksa buyurun açın şunu, bakalım protesto etme hakkı var mı yeni anayasada" diye haykırarak, barikatın açılmasını istedi. Grup, "AKP defol, bu memleket bizim" diye slogan attı. Polis daha sonra izinsiz gösteri yapıldığını belirterek, grubun içerisinde bulunan 17 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.