T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burhan Kuzu'yu protesto eden 17 kişi serbest bırakıldı

Grup, Kuzu'nun katıldığı konuşma salonunun önünde "Diktatörlük anayasasına hayır" pankartı açtı

16 Nisan 2016 22:31

İzmit'te, "Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferans verecek olan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, salonun önünde toplanan bir grup tarafından yumurtalar gösterilerek protesto edildi. "Diktatörlük anayasasına hayır" yazılı pankart açıp, yumurtalar taşıyan ve gözaltına alınan 17 kişi serbest bırakıldı.

Hürriyet’in haberine göre, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa" konulu konferansa konuşmacı olarak AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu katıldı. Konferansın yapıldığı Sabancı Kültür Merkezi'ne girenler aramadan geçirilerek salona alındı. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, Halkevleri salonun önünde protestoda bulundu. "Diktatörlük anayasasına hayır" yazılı pankart açılırken, Halkevleri Kocaeli Şube eski Başkanı Yaşar Seğmen, "Yüzlerce insanın 7 Haziran'dan itibaren bombalarla öldürülmesine göz yumanlar, katliam ülkesini yaratanlar, yeni anayasa yapma yetkisine sahip değildirler. Yeni anayasa katillerin anayasasıdır, tecavüzcülerin anayasasıdır, hırsızlığın anayasasıdır, bizler onların anayasasını yaptırmayacağız. Emeğin, özgürlüğün, demokrasinin olduğu bir ülke AKP'nin yapacağı yeni bir anayasa ile gelmez" dedi.

Yaşar Seğmen daha sonra polis barikatının önüne giderek, "Eğer yeni anayasa özgürlüklerin anayasası olacaksa, demokrasinin anayasası olacaksa buyurun açın şunu, bakalım protesto etme hakkı var mı yeni anayasada" diye haykırarak, barikatın açılmasını istedi. Grup, "AKP defol, bu memleket bizim" diye slogan attı. Polis daha sonra izinsiz gösteri yapıldığını belirterek, grubun içerisinde bulunan 17 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. 

ETİKETLER

burhan kuzuprotestogözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24