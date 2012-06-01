Burhan Kuzu'yu izlemek isteyen 13 kişi gözaltın alındı

Adana'da Anayasa Komisyonu Başkanı AKParti Milletvekili Burhan Kuzu'nun konuşma yaptığı toplantıya katılmak isteyen ancak buna izin verilmeyince eylem yapan 13 kişi gözaltına alındı.

Ak Parti Adana Gençlik Kolları tarafından organize edilen ve Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ’Yeni Anayasa Yapım Süreci’ adlı konferansa Burhan Kuzu, konuşmacı olarak katıldı.

Bu sırada 20 kişilik bir grup da salona davetli olmadıkları belirtilerek alınmadı. İçeri alınmayan grup, direnince polis müdahale etti. Çıkan arbedenin ardından göstericilerden 13’ü gözaltına alında. Sloganlar atan göstericiler, Erdoğan Çıtak Polis Merkezi’ne götürüldü.

Arbedenin ardından Burhan Kuzu, konuşmasını yaptı. Kuzu daha önce benzer bir konferansta yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Yumurta serüvenini anlattı

Gazetecilerin kendisini sevdiğini söyleyen ve toplantı öncesinde bazı göstericilerin eylem yapmaya çalıştığını belirten Kuzu, "Bizim bu süreçte yaşadığımız en güzel muhabbet, yumurta muhabetti oldu. Bu iş Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde başladı. İki anayasa profesörü CHP’den Süheyl Batum ve ben konuşma yapmak için gittik. Onu konuşmadan gönderdiler, yumurta yemekten kurtuldu" dedi.

’Amaçları beni konuşturmamaktı’

Yumurta ile anılmasına ilişkin süreci anlatan ve salonda gülüşmelere neden olan Kuzu, şunları söyledi: "Ben 12 dakika konuşma için bekledim, ama 120 yumurta atmışlar. Ben o gençlerden davacı olmadım. Biraz öncede dışarıda ona benzer ufak tefek olaylar oldu. Protesto herkesin doğal hakkıdır. O yaptıkları bir zeka işidir aynı zamanda. Biraz daha zeki olsalar mesela çok daha farklı formüller bulurlardı. İsterlerse ben bunları onlara söylerim. Bu kaba kuvvet bölümü daha orta zekanın bulacağı bir yöntem. ’Acaba dururlar mı?’ diye 12 dakika bekledim. Onların protesto hakkı varsa benim de konuşma hakkım ve dinlemeye gelenlerin de dinleme hakkı vardı. İstihbarat bana yumurtayı haber etmişti. Buna rağmen geldim. Yumurtayı göze almıştım. Ali dayının çiftliği gibi sürekli yumurta geliyor. Konuşturmayınca dışarı çıkıp dekanı aradım. Durumu sordum. Amaçları muhalefetten gelen arkadaşı konuşturup beni konuşturmamaktı. Ama bu kadar kitap yazdım olmadı. Yumurta sayesinde tanıdılar. Keşke bu işi başta yapsaydık. Ama bu öğrencilerin yaptığının doğru olduğunu göstermez. Yumurta zararlı, retinayı kesiyor."

Başkanlık sistemini savundu

Anayasa yapım sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Kuzu, şöyle konuştu: "Türkiye bir anayasa sürecini girdi ne yazık ki. Keşke 2012 yılında anayasa yerine başka konuları konuşsaydık. Bu meseleler çok daha önce çözülmeliydi. Danimarka anayasasının 150’nci yılını kutluyor. Ama geç de olsa yapıyoruz. Herkesten öneri aldık. Anayasanın yazımına başlandı. Birinci bölümü özgürlükler kısmı. Burada eşcinsellerle ilgili bölümde niyetten bağımsız tartışmalar oldu. Anayasada eşcinsellere de ayrım yapılmaması yazıldı, ama tartışma olunca o madde beklemeye alındı. Anayasa sakin ortamda yapılmalı ve milli iradeyi yansıtmalı. Bizim 5 anayasamızdan ilk 2’si milli iradeyi temsil ediyor. Sonrası sorunlu. Asker belirli şeylere dayanak gösterip müdahalelerde bulundu. Askeri bu noktaya getirenler sivil generaller. Davul bizim sırtımızdaysa tokmak da bizim elimizde olmalı. Ben başkanlık sistemini savunuyorum. Başbakanın açıklaması da beni güçlendirdi. Kalıcı hükümetler için başkanlık sistemini önemsiyorum. Memleketin bölünmesinden korkuluyorsa bunun da panzehiri başkanlık sistemidir. Bizim başbakanın yetkisi Obama’nın yetkisinden 3 kat fazla."

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Kuzu’ya, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ay, plaket verdi. Kuzu’nun konferans verdiği salona girmek isterken gözaltına alınan 13 kişinin de, Erdoğan Çıtak Polis Merkezi’nde ifade verme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.