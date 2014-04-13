Burhan Kuzu'dan 'porno hesapları takip ediyorsun' diyen RedHack'e: Ha ..s..

AKP İstanbul Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter'daki hesabında RedHack grubuna küfür ima ettiği öne sürülen bir tweetle karşılık verdi. Kendilerini 'Kızıl Hackerlar' olarak tanıtan RedHack'in Kuzu'nun porno içerikli bir hesap takip ettiğini öne sürmesi üzerine Kuzu, "ha ..s.." ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı. Kuzu'nun bu tweeti sosyal medyada gecenin konusu oldu.

'Twitter kapatılsın' başvurusu yapmıştı

AKP'li Kuzu geçtiğimiz günlerde Türkiye’de muhatap olmadığı ve yargı yolunun devam edemediği için, sakıncalı içeriğin kaldırılması, bu mümkün değilse Twitter’ın tamamen kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı.

Burhan Kuzu'nun Twitter hesabından RedHack'e karşılık olarak attığı tweet şöyle: