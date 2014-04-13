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Burhan Kuzu'dan 'porno hesapları takip ediyorsun' diyen RedHack'e: Ha ..s..

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Burhan Kuzu, Twitter'da kendisine 'porno hesapları takip ettiği' iddiasıyla tweet atan RedHack grubuna 'ha ..s..' diyerek karşılık verdi

13 Nisan 2014 17:54

AKP İstanbul Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter'daki hesabında RedHack grubuna küfür ima ettiği öne sürülen bir tweetle karşılık verdi. Kendilerini 'Kızıl Hackerlar' olarak tanıtan RedHack'in Kuzu'nun porno içerikli bir hesap takip ettiğini öne sürmesi üzerine Kuzu, "ha ..s.." ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı. Kuzu'nun bu tweeti sosyal medyada gecenin konusu oldu.

 

'Twitter kapatılsın' başvurusu yapmıştı

 

AKP'li Kuzu geçtiğimiz günlerde Türkiye’de muhatap olmadığı ve yargı yolunun devam edemediği için, sakıncalı içeriğin kaldırılması, bu mümkün değilse Twitter’ın tamamen kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmıştı.

Burhan Kuzu'nun Twitter hesabından RedHack'e karşılık olarak attığı tweet şöyle:

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