Burhan Kuzu "Saldırı altındayım" dedi, hesabını kapatacağını duyurdu: Beni özleyeceğinizi biliyorum

T24 Haber Merkezi

Eski AKP milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Twitter hesabının saldırı altında olduğunu ve kapatacağını duyururken, "Beni özleyeceğinizi biliyorum" dedi.

Kuzu'nun paylaşımı şöyle:

"Bir çete tarafından Twitter'da yoğun bir saldırı altındayım. Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım. Emniyet güçlerimiz bu alçak çeteyi en kısa sürede çökertecek. Beni özleyeceğinizi biliyorum. Görüşmek üzere."

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