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Burhan Kuzu, Türkçe setini iade ederken de Türkçe hatası yaptı

"Hocam, tanıdığım çok iyi bir Türkçe öğretmeni var..."

29 Haziran 2017 20:31

Sosyal medyadaki paylaşımlarında yaptığı Türkçe hatalarıyla da eleştirilen AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’ya, ‘Türkçe seti’ gönderildi. AKP’li Kuzu, bu gönderimi haber yapan BirGün gazetesine yine yazım hatası içeren bir mesajla cevap verdi.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, AKP’li Kuzu’ya Twitter’da yaptığı yazım hatalarından dolayı Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu ile Atasözleri ve Deyimler’in de aralarında bulunduğu bir set gönderdi. Bunu “CHP’li Biçer, Burhan Kuzu’ya ‘Türkçe seti’ gönderdi” başlığıyla haberleştiren BirGün gazetesine Kuzu Twitter’da şu mesajı gönderdi:

“Evet gönderdi .Benden daha çok ona lazım olduğunu düşündüm ve aynen geri iade ettim.Uygun bir yerde şaklasın .Gerektiğinde baksın.”

BirGün gazetesi de Kuzu’ya şu yanıtı verdi:

“Yanıtınız için teşekkürler fakat “geri iade ettim” değil “iade ettim” olacak. Bir süre daha sizde kalsaymış sözlük. İyi günler.”

CHP’li Biçer, Kuzu'nun BirGün’e yazdığı mesajdaki yazım hatalarını düzelterek şunu mesajı paylaştı:

“Hocam,tanıdığım çok iyi bir Türkçe öğretmeni var. İsmini yazabilene dilbilgisi ve anlatım bozukluğu öğretebiliyor. Numarasını verebilirim.”

 

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