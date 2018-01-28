Burhan Kuzu: Suriye'de ÖSO, yerli ve milli bir kuvvet

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu’nu “El Kaide uzantılı cihatçı örgüt” sözleriyle eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’a tepki gösterdi.

Kuzu Twitter’dan paylaştığı mesajda "CHP’den skandal açıklama: ”Özgür Suriye Ordusu El Kaidenin uzantısı." Oysa,ÖSO Suriye’de tamamen yerli ve milli bir milis kuvvet. CHP’nin maksadı, Afrin operasyonunda El Kaide gibi terör örgütüyle iş birliği içinde olduğunu göstererek itibarsızlaştırmak. Bu millet bu yalana inanmaz." İfadelerini kullandı.