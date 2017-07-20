"Burhan Kuzu sende hiç sıkılma yok mu?"

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını, Erdoğan yerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun montajlandığı hâliyle sosyal medyada paylaşan AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya tepki gösterdi. Çölaşan, "Burhan Bey, sende hiç sıkılma yok mu?" dedi.

Emin Çölaşan'ın bugün (20 Temmuz 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Sevgili okurlarım, dün sosyal medyaya çok ilginç bir haber düştü. Bunca yıllık gazeteciyim, böylesini hiç görmemiştim.

Burhan Kuzu isimli AKP milletvekili.

İsminin başında “Prof. Dr.” unvanı olan bir “Hukukçu (!)”

Bir süre öncesine kadar Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanı idi... Gelen tasarıların hukuka ve anayasaya uygun olup olmadığına bakar ve ona göre, partisinin söylemleri doğrultusunda ahkâm keserdi.

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Şimdi bu şahsın dün paylaştığı düzmece fotoğrafa bakalım. İlkinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Fetullah yan yana oturuyor. Başlığındaki yazı aynen şöyle: “Hani hiç görüşmemiştin?!”

Suçüstü yakalamış yani!

Oysa bu fotoğraf fotomontaj.

Böyle bir fotoğraf hiçbir zaman çekilmedi.