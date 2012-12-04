Burhan Kuzu: Niyetimiz dokunulmazlıkları kaldırmak olsa çoktan kaldırırdık

AKP İstanbul Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda "Dokunulmazlıkların kalkmasına hep karşı çıktım" dedi. Ancak "BDP'li milletvekillerinin teröristlerle sarılıp öpüşmelerinin tepki çektiğini" belirten Kuzu, "Yarın bir milletvekili kalkıp Kandil'e gider, orada başka pozlar verirse ne yapacağız?" diye sordu. Kuzu, sözlerini "Niyetimiz dokunulmazlıkları kaldırmak olsaydı, çoktan kaldırırdık... " diyerek sonlandırdı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile görüşen HaberTurk gazetesinin Ankara Temsilicisi Muharrem Sarıkaya'nın yazısının (4 Aralık 2012) ilgili kısmı şöyle:

"Dokunulmazlıkların kalkmasına hep karşı çıktım. Mahkemelerin bağımsızlığı, üniversitelerin özerkliği neyse, benim için dokunulmazlık da aynıdır" diye söze başladı.

Gelinen noktada BDP'li milletvekillerinin "teröristlerle sarılıp öpüşmelerinin toplumda tepki çektiğini" vurguladı.

Bu arada komisyonda 10 BDP'linin fezlekesinden çok daha ağır iddiaların yer aldığı dosyaların bulunduğunu anımsattı.

"Hatta bir milletvekilinin 68 dosyası var" dedi; zorladım, isim vermedi.

"1994 sendromunu bu tablo içinde nasıl aşacağız?" sorusunu yöneltip sözlerini sürdürdü:

"Yarın bir milletvekili kalkıp Kandil'e gider, orada başka pozlar verirse ne yapacağız? Bu durumda da 1994 sendromuna mı bakarak hareket edeceğiz?"

Bütün bunları sıraladıktan sonra "Dosyaları ne zaman ele alacaksınız? Nasıl bir yol izleyeceksiniz?" diye sordum.

"Acele etmeyeceğiz" diye başladı yanıtlamaya.

Dokunulmazlıklar için Anayasa gereği grup kararı alınamayacağını anımsattı.

"Buna rağmen... " deyip devam etti:

"Ben yine de diğer partilerin bu konuya nasıl yaklaştıklarını da görmek istiyorum. Onlarla da konuşup ona göre karar vermenin daha doğru olacağına inanıyorum. Niyetimiz dokunulmazlıkları kaldırmak olsaydı, çoktan kaldırırdık... "