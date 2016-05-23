Burhan Kuzu: Kongreye gelmeyen Bülent Arınç'ın bu son alınganlığını doğru bulmadım

AKP 2. Olağanüstü Kongresi'ne yaka kartından 'geçmiş dönem milletvekili' yazması sebebiyle geldiğini belirten Bülent Arınç'ın sözlerini değerlendiren AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, "Hizmeti için bir şey diyemeyiz ama bu son alınganlığını doğru bulmam. Öyle biliyorum. İl başkanları arasında, delegelerin yeri olarak belki gösterilmiş olabilir. Mutlaka konumu oradadır" dedi.

"Bir yanlış algılama var"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın, olağanüstü kongreye ilişkin açıklamaları ve "kongrede kendisine yer ayrılmadığı"nın hatırlatılması üzerine ise Kuzu, "Arınç, yıllardır parti içinde bulunmuş bir arkadaşımız, büyüğümüz. Hizmeti için bir şey diyemeyiz ama bu son alınganlığını doğru bulmam. Çünkü ben partinin kurucu üyesiyim. Eski bakanlarla beraber, aynı yerde oturduk, mutlaka onun yeri de orasıdır. Öyle biliyorum. İl başkanları arasında, delegelerin yeri olarak belki gösterilmiş olabilir. Mutlaka konumu oradadır. Bir yanlış algılama var gibi geliyor bana" ifadesini kullandı.

"Erdoğan'ın mesajının ayakta dinlenmesi bir edep meselesidir"

AKP'li Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının, kongrede ayakta dinlendiğine" yönelik soru üzerine "Cumhurbaşkanı'nın mesajı, tabii devlete saygıdan kaynaklandı. Yani Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'a geldiği zaman muhalefet ayağa kalkmıyor, Ahmet Necdet Sezer geldiği zaman biz ayağa kalktık, AK Parti grubu olarak. Dolayısıyla bu bir edep meselesidir'' dedi.

Burhan Kuzu, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi, parti genel merkezine gelişinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AKP kongrelerinin her zaman coşkulu olduğunu, dün de aynı şeyin yaşandığını belirten Kuzu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ve yeni Genel Başkan Binali Yıldırım'ın kongredeki mesajlarının gayet anlamlı olduğunu bildirdi. Kuzu, kongrede, AKP'nin kuruluş felsefesine yakışır konuşmalar yapıldığını ifade etti.

Yıldırım'ın kongredeki, "terörle mücadeledeki kararlılık ve başkanlık sistemi konularında verdiği mesajları önemsediğine" söyleyen Kuzu, başkanlık sistemi konusunda bundan sonraki süreçte biraz daha somut adımların atılabileceğinin altını çizdi. Kuzu, "Ama bu nasıl olur, ne zaman olur, onu çok bilemiyorum" dedi.

"Bu bir edep meselesi"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının, kongrede ayakta dinlendiğine" yönelik soru üzerine Kuzu, "Cumhurbaşkanı'nın mesajı, tabii devlete saygıdan kaynaklandı. Yani Cumhurbaşkanımız Genel Kurul'a geldiği zaman muhalefet ayağa kalkmıyor, Ahmet Necdet Sezer geldiği zaman biz ayağa kalktık, AK Parti grubu olarak. Dolayısıyla bu bir edep meselesidir." yanıtını verdi.

"Tam 40 yıldır bunları anlatıyorum"

"Bu kongreyle artık Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye tamamen damgasını vurdu diyebilir miyiz?" sorusuna ilişkin Kuzu, muhabbetin, sevginin bütün tabanda, çok yüksek oranda her zaman var olduğunu belirterek, şu yanıtı verdi: "Bu yeni olan bir şey değil. Yani o gönül bağlarını koparmak mümkün değil. Ondan illa ki bir siyasi tablo çıkarmayı doğru bulmam ama belli ki Türkiye'de iki başlılık cidden bir sorun. Bu yeni bir şey de değil. Alın dinleyin, rahmetli Demirel'i, rahmetli Türkeş'i, rahmetli Erbakan'ı... Hepsi aynı vurguyu yaptılar. Bunların hepsiyle ben çalıştım. Özellikle Özal'la çok daha uzun süre çalıştım. Demirel de zaman zaman birtakım şeyler sormuştur, hep bunlara vurgu yapmıştır, o dönemde de. İki başlılığın sıkıntıları bunlar. Tam 40 yıldır bunu anlatıyorum Türkiye'de. Zaman zaman yaşanan olaylar beni doğruluyor. Sonra bir rahatlama var gibi duruyor ama sonra tekrar başlıyor. Bence bu işi uzatmadan çözmek lazım. Yani muhalefet de destek versin, şu işi bitirelim."

Arınç ne demişti?

TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, AKP 2. Olağanüstü Kongresi’nin “vefa değil veda kongresi olduğunu” söyledi. Kongreye davet edilip edilmediği ile ilgili bir soru üzerine Arınç, kongreye davetli olduğunu, ancak bu kongrenin bir veda kongresi olması nedeniyle katılmadığını belirtti. Arınç, "Yakama takacağım karta baktığımda ‘geçmiş dönem milletvekili olarak nitelendirildiğimi’ gördüm. Geçmiş dönem milletvekilliyim ama aynı zamanda geçmiş dönem Meclis Başkanı ve geçmiş dönem Başbakan Yardımcısıyım. Benim yerimi iyi tayin edememişler. Aklıma kötü şeyler de gelmiyor değil" dedi.