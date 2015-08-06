Burhan Kuzu: Koalisyonu duyunca kaşınıyorum, alerjim tutuyor

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu: "Koalisyon duydum mu, kaşınıyorum alerjim tutuyor" dedi.

3 dönem kuralına takıldığı için AKP’den milletvekili olamayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı görevine getirilen Burhan Kuzu, CNN Türk’te katıldığı Ne Oluyor programında koalisyon görüşmeleri, erken seçim senaryoları, başkanlık sistemi ve HDP'yi kapatma hazırlığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık sistemini istediğini sık sık dile getiren Burhan Kuzu koalisyon görüşmelerine ilişkin “Koalisyon duydum mu, kaşınıyorum alerjim tutuyor. Koalisyon görüşmelerinden bir sonuç çıkmayacak gibi, o zaman seçime gidilmeli” dedi.

Bir süre önce HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından “HDP’yi kapatma planları onun ofisinde hazırlanıyor” diye hedef tahtasına oturtulan Kuzu, Demirtaş’ı sert sözlerle eleştirdi. Burhan Kuzu “Demirtaş bir proje, Kandil ile beraber gidiyorlar, çözüm sürecine bağlı değil” diye konuştu.