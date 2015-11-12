Burhan Kuzu: İnşallah memlekete başkanlık modelini getiririz, en büyük ikramı yapmış oluruz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, mazbatasını almaya geldiği TBMM'de, “Görüyorsunuz, Burhan olmadan buhran oluyor. Demek ki bir Burhan lazım geldik işte bizde. 4-5 ay ara verdik gördünüz ne olduğunu. Tekrar gümbür gümbür geldik” dedi. Kuzu, 7 Haziran seçimlerinde "3 dönem kuralı"na takıldığı için aday gösterilmemiş; 1 Kasım seçimlerinde ise aday gösterildiği İstanbul'dan milletvekili seçilmişti.

Hürriyet'in haberine göre, 26. dönemde görev yapmak üzere geldiği Meclis'te mazbatasını teslim ederek kaydını yaptıran Burhan Kuzu, “Ben gelirken elim boş geldim ama inşallah biz de memlekete başkanlık modelini getiririz, en büyük ikramı yapmış oluruz” diye konuştu.



Başkanlık modelini apar topar değil, muhalefetle görüşerek yapma gerektiğini savunan Kuzu, muhalefetin bu sisteme karşı çıkmasının da doğal olduğunu kaydetti. Kuzu, “Bu sistem inşallah el birliği ile getirip 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşanan bu kötü atmosferi bir daha bu memlekete yaşatmamak lazım. Tek parçalı hükümetlerin kurulacağı modellere çalışmamız lazım. Ben bu dönem değerli muhalefetin bu konuda yardımcı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İsmi, Meclis Başkanı adayları arasında da geçen Kuzu, konuyla ilgili olarak, “Hayırlı uğurlu olsun kim gelirse. Partimizin kararına saygımız var. Mutlaka birkaçaday olur ama bir tanesi seçilir” yorumunu yaptı. Gazetecilerle sohbetinde espriler yapan Burhan Kuzu, “Görüyorsunuz, Burhan olmadan buhran oluyor. Demek ki bir Burhan lazım geldik işte bizde. 4-5 ay ara verdik gördünüz ne olduğunu. Tekrar gümbür gümbür geldik” dedi.