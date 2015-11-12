T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burhan Kuzu: İnşallah memlekete başkanlık modelini getiririz, en büyük ikramı yapmış oluruz

“Görüyorsunuz, Burhan olmadan buhran oluyor. Tekrar gümbür gümbür geldik”

12 Kasım 2015 21:40

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, mazbatasını almaya geldiği TBMM'de, “Görüyorsunuz, Burhan olmadan buhran oluyor. Demek ki bir Burhan lazım geldik işte bizde. 4-5 ay ara verdik gördünüz ne olduğunu. Tekrar gümbür gümbür geldik” dedi. Kuzu, 7 Haziran seçimlerinde "3 dönem kuralı"na takıldığı için aday gösterilmemiş; 1 Kasım seçimlerinde ise aday gösterildiği İstanbul'dan milletvekili seçilmişti.

Hürriyet'in haberine göre, 26. dönemde görev yapmak üzere geldiği Meclis'te mazbatasını teslim ederek kaydını yaptıran Burhan Kuzu, “Ben gelirken elim boş geldim ama inşallah biz de memlekete başkanlık modelini getiririz, en büyük ikramı yapmış oluruz” diye konuştu.

Başkanlık modelini apar topar değil, muhalefetle görüşerek yapma gerektiğini savunan Kuzu, muhalefetin bu sisteme karşı çıkmasının da doğal olduğunu kaydetti. Kuzu, “Bu sistem inşallah el birliği ile getirip 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşanan bu kötü atmosferi bir daha bu memlekete yaşatmamak lazım. Tek parçalı hükümetlerin kurulacağı modellere çalışmamız lazım. Ben bu dönem değerli muhalefetin bu konuda yardımcı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İsmi, Meclis Başkanı adayları arasında da geçen Kuzu, konuyla ilgili olarak, “Hayırlı uğurlu olsun kim gelirse. Partimizin kararına saygımız var. Mutlaka birkaçaday olur ama bir tanesi seçilir” yorumunu yaptı. Gazetecilerle sohbetinde espriler yapan Burhan Kuzu, “Görüyorsunuz, Burhan olmadan buhran oluyor. Demek ki bir Burhan lazım geldik işte bizde. 4-5 ay ara verdik gördünüz ne olduğunu. Tekrar gümbür gümbür geldik” dedi.

ETİKETLER

burhan kuzucumhurbaşkanı başdanışmanıakp istanbul milletvekilibaşkanlık sistemi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24