-BURHAN KUZU İDAM CEZASINDAN YANA TBMM (A.A) - 29.03.2011 - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, idam cezasının yasalarda olması gerektiğini her zaman savunduğunu belirterek, ''Bir kenarda durur, uygularsın veya uygulamazsın. Toplumsal tatmin bazen gerektiriyor'' dedi. Komisyon toplantısı öncesinde gazetecilerle sohbet eden Kuzu, Kayseri'de kaybolan çocukların ve İstanbul'da bir çocuğun öldürülmesinin kamu vicdanında rahatsızlık yarattığı ifade edilerek, ''toplumda çocukları öldüren kişilerin af ya da başka şekilde dışarıya çıkabileceği düşüncesinin olduğu, bunun ardından idam cezasıyla ilgili tartışmaların geldiğinin'' belirtilmesi üzerine, yasalarda idam cezasının olmasını her zaman savunduğunu söyledi. Kuzu, ''Zaman zaman bu insanların idam edilmesi gerektiği sizin içinizden de geçti mi?'' sorusuna karşılık, şöyle konuştu: ''Bunlar bir kenarda durur ama uygularsın ama uygulamazsın. O başka bir şey. Çok sınırlı da olsa... Ama AB sürecinde sınırı da kabul etmiyor. Dolayısıyla Türkiye Birlik içinde olmak istiyorsa, bu yoldan geçmek durumunda. Şahsi kanaatimi sorarsanız, idam cezasının olmasını her zaman savundum. İdam edilmeyi savunmadım, o başka bir şey. Ama bir kenarda dursun diye her zaman söyledim. Hukukçu olarak verdiğim beyanat tonlarca, yazdığım yazılar çok sayıda bu konuda. Ama benim şahsi kanaatimle olan bir şey değil. Toplumsal tatmin bazen gerektiriyor. Ama yaygın uygulaması doğru olmaz. Çok dikkatli, çok hassas bir konu. Yeniden gelme şansı yok.'' Kuzu, AK Parti döneminde af yasası çıkmayacağını savunarak, ''Bizim dönemimizde af çıkmaz. Bu dönem, başka dönem. AK Parti olduğu sürece af çıkmaz'' dedi. -''DELİL OLARAK BAKARSANIZ...''- Kuzu, ''Gazeteci Ahmet Şık'ın romanına ilişkin yürütülen süreçle ilgili eleştiriler var. Düşünce ne kadar radikal olsa da ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği söyleniyor'' denilmesi üzerine, ''Ben o konuda hiçbir şey söylemem. Çünkü dosyayı bilmiyorum. Dosya hakkında hiçbir bilgim yok'' dedi. Bir gazetecinin ''Yayınlanmamış bir kitap...'' demesi üzerine Kuzu, ''Yayınlanmış, yayınlanmamış meselesi değil. Bu eldeki suç örgütüyle ne kadar bağı var, ona bakmak lazım. Konuya kitap olarak bakarsanız, haklısınız. Ama kitap olarak bakmayıp da bir delil olarak bakarsanız, farklı noktaya varırsınız. O yüzden bilmediğim için, dosyayı görmeden bir şey diyemeyeceğiz'' diye konuştu.