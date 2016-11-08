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Politika

Burhan Kuzu: HDP'liler kendilerini bilerek tutuklattı

"İnsanın aklına gelmiyor da değil; siyaseten halkın tamamen desteğini kaybeden HDP bir çıkış yolu olur mu diye kendilerini içeri attırmasınlar?"

08 Kasım 2016 17:11

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Burhan Kuzu, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları ve milletvekillerinin, HDP’ye halk desteğinin azaldığını öne sürdü ve kendilerini bilerek tutuklattıklarını iddia etti.

Kuzu, "HDP'liler oy aldıkça teröre daha yaklaştılar ve kanun tanımaz ve aymaz oldular;"Biz Belayız Bize Dokunamazlar"moduna girdiler.E....İnsanın aklına gelmiyorda değil;siyaseten halkın tamamen desteğini kaybeden HDP bir çıkış yolu olur mu diye kendilerini içeri attırmasınlar?" ifadedelerini kullandı.

Burhan Kuzu'nun tweetleri şöyle:

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