Burhan Kuzu: Gülen’i samimi bulmayan ender siyasetçilerden biriyim

Eski AKP milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Fetullah Gülen'i hiçbir zaman samimi bulmadığını dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kuzu, "Gülen’i sadece 17/25 Aralık sonrasında değil, öncesinde de samimi bulmayan ve hiçbir zaman gittikleri yolu isabetli görmeyen ender siyasetçilerden biriyim" dedi.

Söz konusu paylaşımının öncesinde Gülen Cemaati'nin düzenlediği Abant Platformu'nun müdavimi olduğunu söyleyen Kuzu'nun paylaşımı şöyle:

"15 Temmuz gerçekleşseydi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım vardı.Gülen’i sadece 17/25 Aralık sonrasında değil, öncesinde de samimi bulmayan ve hiçbir zaman gittikleri yolu isabetli görmeyen ender siyasetçilerden biriyim."

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