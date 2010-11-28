Burhan Kuzu: AYİM de Danıştay'ın içinde olabilir

T24 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Anayasa Mahkemesi'nin ardından askeri yargı organları üzerinde de değişiklik tartışılıyor. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, üç generalin görevden alınmasıyla başlayan tartışmanın bir daha yaşanmaması için askeri yargının sivil yargının içine alınabileceğini söyledi. Kuzu, "Askeri Yargıtay, sivil Yargıtay'ın içinde, Askeri Yüksek İdari Mahkemesi de Danıştay'ın içinde olabilir" dedi.

Ankara'da açığa alınan iki general ve bir amiral ile ilgili hukuki ve siyasi tartışma sürüyor.

Başbakan Erdoğan'ın Lübnan dönüşünde yaptığı açıklamalar, askeri yargı üzerinde ilerleyen günlerde değişiklik yapılabileceği şeklinde yorumlandı.

Erdoğan'ın, "Eğer sivil iradenin verdiği karar farklı yollarla aşılmaya çalışılırsa sivil irade de yasalar çerçevesinde adım atar'' sözleri gündem yarattı.

Başbakan Erdoğan'ın sözlerine Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu açıklama getirdi.

Milliyet gazetesine konuşan Kuzu, Erdoğan'ın askerlerin ısrarcı olması halinde gündeme getirdiği çözümlerin iki şekilde uygulanabileceğini belirtti. Buna göre ilk olarak yasal düzenleme yapılması üzerinde duruluyor:

"Sayın Başbakan 'Bundan sonra sıkıntı çıkarırlarsa yasal düzenleme getiririz' anlamında konuşmuştur. Ne yapılabilir? Askeri Personel Yasası'nda varsa YAŞ'la alakalı konular düzeltilebilir. Bu tartışmalar bir yorumdan kaynaklanıyorsa bunu ortadan kaldıracak düzenleme yapılır."

İkinci yol olarak da, yargıda "asker-sivil" şeklindeki iki başlılığı ortadan kaldırmak için anayasa değişikliği yapılabilir:

"Yargının tekliği prensibi dünyada yaygındır. Askerin Yargıtay'ı, sivilin Yargıtay'ı, askerin Danıştay'ı, sivilin Danıştay'ı' diye bir şey dünyada yok. Yeni düzenleme nasıl olur? Askeri mahkemeler alt mahkeme bazında belli oranda olur. Daha çok disiplin suçlarına, belli askeri suçlara bakarlar. Bu mümkündür, başka ülkelerde vardır. Askerin Yargıtay bölümü, Yargıtay'da bir daireye verilebilir. Yüksek Askeri İdare Mahkemesi bölümü de Danıştay'dan bir daireye verilebilir ve bu iş böyle biter."

Yargıtay'da iki başlılığın giderilmesi konusunun geçmişte de konuşulduğunu söyleyen Kuzu'ya göre asker de böyle bir düzenlemeye soğuk bakmıyor.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise, katıldığı bir televizyon programında yargıdaki ikili yapıya karşı referandum önerisinde bulundu.





